Carolina Gaitán, Catalina en Sin Senos Sí Hay Paraíso, habla sobre su belleza: "No soy igual"

Una bocanada de aire que entre por entre mis labios azules, que me llene de la valentía que se necesita para exponerse ante un mundo carente de compasión y de respeto. No soy igual a los estereotipos de hoy, no tengo unas nalgas inmensas, ni soy del tamaño que esperarías, mis caderas son pequeñas y mi contextura es delgada, cometo mil errores y trato de no repetirlos, no me gustan tanto los géneros musicales que hoy todos oyen, no quiero parecerme a nadie, ni tampoco me esfuerzo por ser distinta, solo soy y soy lo que siento que debo y quiero ser y hacer. Por qué no dejar ser, aceptar a las personas como son y valorar lo que nos hace únicos, en lugar de anularlo y pretender esconderlo para parecer igual a todos? Ser y dejar ser. 💕

