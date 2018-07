La foto con las que Atala Sarmiento se defiende de quienes la critican

En entrevista con Javier Poza fue la misma Atala Sarmiento la que señaló que fue por una cuestión de dinero que no se llegó a un acuerdo con Carmen Aremendariz, que el presupuesto del programa es corto y no podían pagar lo que ella pedía.

"Hablé con los ejecutivos, a lo mejor ellos le dijeron que pedí mucho dinero, pero eso es relativo. Yo siempre he sido ubicada. Lo que él no le contó fue que me ofreció algo muy bajo, entonces yo le dije a ese personaje que me parecía muy bajo, y pues qué onda. Y me dijo: es lo que hay , ¿cuánto quieres ganar?, me preguntó y yo le dije una cantidad. Después me comentó que, definitivamente, el presupuesto que tenían para este proyecto era justo y que no se podía", reveló la conductora.

Justo esa situación fue la que la valió varias críticas pues hubo quien no dudó en señalar que era demasiado exigente y que estaba pidiendo una suma de dinero exorbitante. Después de las duras críticas recibidas, la conductora compartió la foto con la que se defiende de los señalamientos.

"Y de todos modos te juzgarán, así que haz lo que tú quieras y sigue tu vida feliz", escribió.

Las muestras de apoyo para Atala Sarmiento

Como era de esperarse, los fans de la ex conductora de 'Ventanenado' se volcaron en halagas, resaltando que es una profesional y que chismes siempre habrá. "Así es tu vive y que el mundo ruede, a nadie nunca le vamos a dar gusto así que solo a disfrutar la vida y ya, guapísima cómo siempre", "Así es Ata, siempre te juzgarán, por eso no hay que prestar oídos a palabras necias y mejor ser feliz", fueron algunos de los comentarios que recibió.

