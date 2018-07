Critican a Inés Gómez Mont por aparecer tan rápido en traje de baño y la llaman ‘descuidada’

Inés Gómez Mont ha sido de las madres más famosas del entretenimiento mexicano. Todo porque actualmente mantiene una de las familias más numerosas y divertidas. Con una hermosa niña, unos traviesos trillizos, un precioso niño con una eterna sonrisa, y un hijastro se ha coronado como la madre más entusiasta.

Ahora llegó la última de sus hijos, una niña a quien llamó María y que ha enamorado a todos. Inés ya ha vuelto a ser activa en redes sociales y una vez más nos ha abierto las puertas a su vida privada.

Sin embargo, muchos en lugar de alabarla o felicitarla la han destrozado en redes sociales por considerarla una descuidada. Creen que está actuando demasiado imprudente, más porque lleva muy poco tiempo de nacida su hija.

Algunos de los comentarios

Me da angustia ver qué a pocos días de tener tu nena no te estés cuidando, no te olvides cuidar también tu salud @inesgomezmont. O quizas debe ser que no crees en la cuarentena, en fin, un abrazo bien fuerte y saludos desde Colombia. 😘

Es cierto y la cuarentena?🙊 igual tengo un bebe de año y medio y mi mamá no me dejaba ni levantar, me tenía super tapada de pies a cabeza jajjaa

“¿No te cansas? Ya andas en los cuarenta”

“Debes tener paciencia en esta etapa, sino, te vas a arrepentir”

