3 claves en el atuendo de Kate Middleton que recordaron a Lady Di en el bautizo de su nieto Louis

A primeira postagem será dedicada à uma mulher forte e de história tão complexa. A mulher mais fotografada do mundo, #princesadegales ou apenas #princesadopovo. A sua beleza é incontestável, mas a sua alma vem conquistando o mundo mesmo após quase 21 anos da sua morte. Depois postarei mais curiosidades a respeito da sua vida e das pessoas que lhe cercavam, além de outras lindas princesas e rainhas que inspiram o mundo atualmente. E vocês? São fãs? O que querem saber ou o que sabem dela pra gente poder conversar? ⚜️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧 • • • #princessdiana #ladydiana #royalfamily #familiareal #royal #spencer #princesaDiana #tudodecultura #curiosidades #brasil #brazil #reinounido #unitedkingdom #inglaterra #england 🇧🇷

