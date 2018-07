Kylie Jenner confiesa sentirse insegura de su cuerpo tras haberse convertido en madre

Después de convertirse en madre por primera vez, Kylie Jenner se sinceró con sus seguidores sobre las inseguridades que le han surgido respecto a su cuerpo a través de un video publicado en su página de YouTube.

En el video en el que responde preguntas de sus seguidores a lado de su mejor amiga, confesó que aunque el convertirse en madre a los 20 años le ha traído varias satisfacciones, también le trajo cambios físicos que nunca antes había experimentado:

“Mis pechos son tres veces más grandes, lo que me molesta. Los tengo llenas de estrías. Mi abdomen no es igual, mi cintura no es igual, mi trasero es más grande , mis muslos son más grandes.”