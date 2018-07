Así fue la reacción de Selena Gómez ante el compromiso de Justin Bieber con Haley Baldwin

¿Dónde estaba Selena Gomez cuando su ex Justin Bieber estaba celebrando su compromiso con Hailey Baldwin? ¡Ella estaba disfrutando un soleado domingo en un yate!

Theresa Mingus, asistente personal y amiga de Selena, publicó en las historias de Instagram, justo después de conocerse la noticia del compromiso, una foto de ella y Selena descansando en un pequeño yate de lujo mientras viajaban con sus amigos cerca de la ciudad de Nueva York. Theresa y otro amigo que tomó la foto, Sully, también compartieron videos del grupo en las historias de la red social.

Selena, que llevaba un bikini azul y blanco en el yate, no ha comentado sobre el compromiso de Justin y Hailey, así como tampoco ha habido un comunicado oficial por parte de la pareja o de sus agentes.

Selena Gomez with Friends on a boat in New York [July 8]

👙 @selenagomez con Amigos en un barco en Nueva York [Julio 8] pic.twitter.com/YSC8obMarf

