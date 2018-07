Belinda arremete contra quienes la critican con seña obscena

La cantante mexicana Belinda ha sido el blanco de críticas en los últimos meses, una de las razones ha sido el expresar sus preferencias políticas abiertamente, razón por la cual incluso algunos de sus fans han decidido dejar de seguirla. Sin embargo la cantante ha defendido su postura y ha demostrado que no se dejará intimidar por ningún tipo de critica.

Durante el fin de semana, Belinda compartió en su cuenta de Instagram uno de los momentos de su concierto en el que tocó la batería el cual acompañó del mensaje:

"☠️☠️☠️ (ojo) hace mucho que no tocaba la batería y me aprendí la canción en una hora, para que no sean duros conmigo, no soy baterista, bueeenoo baterista frustrada si! Jajaja pero quiero mejorar!! Y los que me critiquen? ✊🏻 ✊🏻✊🏻✊🏻"