Kate Middleton rompió esta importante regla de la familia real

Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, ha roto una de las reglas más importantes de la monarquía inglesa: cero presencia en redes sociales.

Kate, madre de tres niños, tiene una cuenta en la red social Mumsnet. Escribe con un nombre falso.

Munsnet es una página que ofrece foros a los padres y madres para conversar sobre diversos temas de crianza. El Duque y la Duquesa son padres de Prince George, cuatro, la Princesa Charlotte, dos y el Príncipe Louis, que tiene diez semanas.

Una fuente cercana a la familia real dijo a un diario británico "Kate recurrió a sitios web como Mumsnet y BabyCentre como guía”.

"Ha adoptado un nombre anónimo, y principalmente publica preguntas sobre temas en los que ella y el príncipe William no están de acuerdo, como mirar dibujos animados antes de acostarse. El uso de estos sitios web ha ayudado mucho a Kate, aunque nunca admitiría haber usado la web para pedir consejo: la familia real tiende a 'seguir adelante' cuando se trata de criar a sus hijos”.

La fuente señaló que las publicaciones no pararán "Pero, dado que las mamás en Internet generalmente están de acuerdo con su punto de vista y no con Will, ¡ella seguirá publicando!".

En el pasado se rumoreaba que los miembros de la familia real tenían cuentas privadas de redes sociales con nombres secretos. Se dice que el príncipe Harry tiene una cuenta de Instagram y Facebook para uso personal. La princesa Eugenie tiene su propia cuenta pública de Instagram.

Te recomendamos en video