El increíble cambio de imagen de Anne Hathaway que la hace lucir irreconocible

Logo após promover Oito Mulheres e um Segredo, Anne Hathaway abandonou seu visual já tão conhecido e pintou os cabelos de ruivo, para viver sua mais nova personagem no cinema! A estrela será a protagonista de The Last Thing He Wanted e, no @portalestrelando, você sabe mais detalhes sobre a produção, o link está na bio! (📸: Getty Images/The Grosby Group)⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #annehathaway #style #cabelo #ruiva

A post shared by Portal Estrelando (@portalestrelando) on Jul 5, 2018 at 12:02pm PDT