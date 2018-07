Victoria Ruffo revela si estaría dispuesta a trabajar al lado de Eugenio Derbez

Todo parece indicar que las peleas entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez son cosa del pasado, al menos eso es lo que poco a poco ha dejado ver la actriz, pues por fin ha hablado del padre de José Eduardo.

Como es costumbre ha sido cuestionada una vez más acerca de su relación con el comediante y si estaría dispuesta a colaborar con él a nivel profesional.

A diferencia de otras ocasiones, la actriz ha dicho que sí, está dispuesta siempre y cuando haya una buena suma de dinero. "Dependiendo de cuánto me pague, porque ahora sí hay presupuesto, 'codencias' no", dijo a medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre las películas de su ex pareja, la actriz se limitó a decir:

"No, gracias a Dios no he visto ninguna, no me llaman la atención, incluso en una de ellas sale mi hijo y me dio gusto que lo apoye y esté con él por fin".