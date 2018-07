¿Fue Eiza González la que separó a Josh Duhamel de Fergie?

Fue en 2017 cuando Hollywood quedó totalmente sorprendido con el repentino divorcio de Fergie y Josh Duhamel, la pareja soñada, con hijos y con una reputación intachable, se habían unido haciendo el sueño de muchos de ver a la cantante de 'Black eyed peas' con el guapo actor de cine y televisión, pero la gran interrogantes es ¿Tuvo algo que ver la actriz y cantante mexicana Eiza Gonzalez en esa decisión?

Fergie is NOT letting Josh Duhamel and Eiza Gonzalez ruin her 4th of July! https://t.co/eNxjURZ0fl pic.twitter.com/U3oX2dKlQl

— HollywoodLife (@HollywoodLife) July 5, 2018