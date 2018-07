¡Cuerpazo! Kim Kardashian celebró el 4 de julio con su primera clase de wakeboarding

Así como hay muchas celebridades americanas que muestras fuegos artificiales durante el 04 de julio con motivo del Día de la Independencia, hay otras que celebran la ocasión haciendo cosas diferentes, como en el caso de Kim Kardashian, la empresaria y personalidad de la televisión, compartió desde su red social Instagram, una serie de historias donde pudimos ver como celebró ella su Día de la Independencia.

Con un diminuto bikini, en un yate, con trenzas y posando realmente feliz, la mayor de las Kardashians se dejó ver mientras practicaba por primera vez el arte del wakeboard en un lago donde la acompañaban familiares y amigos. Kim muestra como realizó varios intentos hasta que finalmente se pudo mantener en la tabla, ella misma relató que parecía más fácil de lo que realmente era.

Wake Surfing for the first time today 🌊🏄🏻‍♀️ pic.twitter.com/AMZqNiybPQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 5, 2018

Parece que el Día de la Independencia es una día para aprender cosas nuevas. Kim Kardashian subió además diferentes publicaciones para registrar su día festivo. Tocará esperar para saber si este momento será incluido en el nuevo ciclo de episodios del popular programa de E! Entertaiment Television: 'Keeping Up with the Kardashians' ya que la nueva temporada promete mucho más detalle de las hermanas Kardashian Jenner en su máxima expresión.