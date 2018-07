Atala Sarmiento rompe el silencio y revela las razones por las que no entrará a Televisa

Luego de muchas especulaciones, el programa 'Intrusos' que busca hacerle competencia a 'Ventaneando' saldrá a la luz. Desde que se rumoró Televisa estaba preparando esta nueva producción bajo el cargo de Carmen Armendariz, los nombres de los conductores comenzaron a surgir.

El más fuerte, y que sonaba para ser estelar, era el de Atala Sarmiento, quien visitó Televisa para escuchar propuestas. De acuerdo a lo declarado por Carmen Armendariz en la presentación de 'Intrusos', la ex conductora de 'Ventaneando' no se incorporó por una cuestión de presupuesto.

"Efectivamente me senté y platiqué con ella le dije lo que pensaba y cómo quería que fuera el programa. Me dijeron que había pedido una cantidad un poco alta y dije: no se le puede pagar", reveló.

En entrevista con Javier Poza fue la misma Atala la que señaló que fue por una cuestión de dinero que no se llegó a un acuerdo, que el presupuesto del programa es corto y no podían pagar o que ella pedía.

"Hablé con los ejecutivos, a lo mejor ellos le dijeron que pedí mucho dinero, pero eso es relativo. Yo siempre he sido ubicada. Lo que él no le contó fue que me ofreció algo muy bajo, entonces yo le dije a ese personaje que me parecía muy bajo, y pues qué onda. Y me dijo: es lo que hay , ¿cuánto quieres ganar?, me preguntó y yo le dije una cantidad. Después me comentó que, definitivamente, el presupuesto que tenían para este proyecto era justo y que no se podía".