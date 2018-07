Los mensajes entre Camila Sodi y Diego Boneta que podrían confirmar su relación

Desde que se dio a conocer que serían Camila Sodi y Diego Boneta los encargados de darle vida a Luis Miguel e Issabela Camil en su etapa de novios, la química de los actores saltó a la vista.

Fue la revista TVyNovelas la que destapó el romance pues los captó cenando en plan romántico. Desde entonces, todo quedó en rumores y meras especulaciones.

Las cosas parecen haber cambiado y ciertos mensajes en las redes sociales de Camila Sodi avivaron los rumores de una relación más allá de lo profesional.

El amor en los tiempos modernos

La ex de Diego Luna compartió una imagen en la que se lee: "I have a reason to be happy. And that reason is you (Tengo una razón para ser feliz. Y esa razón eres tú)", Boneta se limitó a poner un corazón lo que avivó los comentarios en la red social.

Luego, para promocionar el capítulo once de la serie en el que finalmente vemos a Erika y LuisMi besarse, la actriz compartió una imagen en la que escribió "A veces el amor gana".

Diego puso de nuevo un corazón levantando sospechas, pero la gota que derramó el vaso fue el comentario de Juanpa Zurita quien dejó ver que podría haber algo más entre los actores.

