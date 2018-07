Kim Kardashian se arrepiente de suplicarle a su cuñado que la desbloqueara de Instagram

Desde que explotó el escándalo de Tristan Thompson siéndole infiel a Khloé Kardashian cuando ella aún estaba embarazada, la familia Kardashian tomó represalias contra Tristan, pues el duro olpe que tuvo que atravesar Khloé, fue sin duda un detonante para que incluso su embarazo se adelantara y finalmente naciera True Thompson, lo cierto es que los padres decidieron continuar apesar del frenesí mediático que significó tratar de ignorar todas las pruebas que vinculaban a Tristan con al menos cinco mujeres más en diferentes locales nocturnos y hoteles.

Kim’s IG story asking Tristan to unblock her 😂 pic.twitter.com/k0X5YqHOEg

Recientemente, en el cumpleaños 34 de Khloé, pudimos ver como Kim Kardashian, compartía con su hermana y su cuñado, ya con el conflicto superado, pero Kim hizo publico vía stories, que él la tenía bloqueada a ella, por lo que ella de manera pública le pidió que la desbloqueara y practicamente lo forzó a que lo hiciera, registrando todo en sus cuenta de Instagram.

Kim Kardashian Forces Tristan Thompson to Unblock Her on Instagram as They Mark Khloé's Birthday https://t.co/R73Xr9toev

