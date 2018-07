"No me arrepiento", el escalofriante audio que Luisito Rey grabó antes de morir

Con la serie de Luis Miguel se han revivido varios capítulos en la vida del cantante. Uno de ello, y quizá el más doloroso, es el de su padre, con quien no mantuvo una buena relación.

Claudia de Icaza, quien ha seguido de cerca la carrera del cantante y quien ha escrito varios de los textos más provocadores relacionados con él, compartió un video en el que se puede escuchar la opinión del papá de 'el Sol' acerca de la música.

“No hay nada más hermoso que cuando se tiene fe. No hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La música, hermoso secreto de dos seres que puede ser lo más bonito que se puede lograr… La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de amor, porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Estos cuatro marineros, vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que hace posiblemente 500 años hizo algo similar, sin luz; por eso se confundieron los marineros pero llegaron a puerto”.

'No me arrepiento', la canción más polémica

Según Icaza, el cantante y compositor tenía una canción con la que declaraba no haberse arrepentido de nada de lo sucedido con su esposa y su hijo.

Te recomendamos en video: