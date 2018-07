¡Demasiado sencilla! Meghan Markle olvida las reglas que debe cumplir y desatina con su look

Desde mucho antes de la boda real, cuando Meghan Markle entendió que su relación con el príncipe Harry iba en serio, tuvo que renunciar a diferentes aspectos de su vida como simple mortal, poco a poco tuvo que soltar todo aquello que la ataba a una vida común, al punto incluso de renunciar a su trabajo como actriz de televisión justo cuando la serie 'Suits', donde era protagonista, empezaba a despegar en los ratings.

