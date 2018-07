Chumel Torres negó su relación con Natalia Téllez, a pesar de las últimas fotografías

Chumel Torres negó su relación

Muchos habían sido los rumores sobre la posible relación de Natalia Téllez y de Chumel Torres. No habían subido fotografía juntos a sus redes sociales, sin embargo, sus historias de Instagram siempre coincidían.

Al parecer pasan mucho tiempo juntos porque es común ver que ambos comparten el mismo destino o hasta ven a las mismas mascotas. Ambos han tenido varios errores que los han evidenciado en público, y recientemente Tvynovelas los captó en pleno beso en la calle.

Ellos no piensan ceder

No importa que las evidencias sean claras, y que ya se les haya relacionado con evidencias innegables. Al parecer, los famosos se niegan a ser una pareja pública y no quieren ceder a los medios nacionales.

Listos todos para transmitir. Acompáñenos youtube.com/elpulso A post shared by Chumel Torres (@chumeltorres) on Jul 1, 2018 at 5:26pm PDT

Recientemente, José Manuel Torres, fue cuestionado por su relación con la conductora. Él, con su hilarante forma de ser, decidió contestar de la siguiente forma:

“No no no, a Natalia no la conozco, de hecho si me la pueden presentar: ‘Natalia estás viendo esto, te me haces una chava muy guapa y soy buen chavo…’”, se limitó a decir.

Las relaciones mediáticas siempre son más complicadas, y por ello el comediante ha decidido junto a la conductora tener una postura discreta por el bien de su noviazgo.

