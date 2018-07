¡Parecen hermanas! Kim Kardashian y Kris Jenner asisten juntas a evento en Los Angeles

La tarde del el sábado 30 de junio, la socialité, empresaria y personalidad web de 37 años: Kim Kardashian, llegó fabulosa con un look imponente que mostraba su impresionante figura durante la celebración del KKW Beauty Fan Event en la sede de KKW Beauty de Los Ángeles, empresa que preside y que la ha posicionada como una de las marcas más influyentes en el mundo del maquillaje.

Kim Kardashian com Kris Jenner no evento privado da KKW Beauty na sua Pop-Up em Los Angeles, (30/06). pic.twitter.com/HPM3ShJEUZ — KKW & Kylie Media. (@KimKylieMedia) July 1, 2018

La estrella de "Keeping up with the Kardashians" de llegó al evento no solo radiante sino que además en su llegada la acompañó nada más y nada menos que su madre, Kris Jenner, luciendo un maquillaje con el que ambas parecían casi hermanas, muy similar y que con los trucos ideales hacía que ambas se vieran contemporáneas a pesar de tener casi 30 años de diferencia. Además de ellas también asistió su eterno colaborador de la marca, el maquillador Mario Dedivanovic.

Kim Kardashian com Mario e Kris no evento privado da KKW Beauty na sua Pop-Up em Los Angeles, (30/06). pic.twitter.com/ZecDCK8lhT — KKW & Kylie Media. (@KimKylieMedia) July 1, 2018

Solo cincuenta afortunados fueron seleccionados como invitados para el evento donde tuvieron la oportunidad de compartir un buen rato con Kim y Mario, sin duda un meet and greet que cualquier fanática del maquillaje hubiese querido poder disfrutar. La línea de cosmeticos de Kim sigue creciendo como líder en su rubro minimizando a todos sus competidores.