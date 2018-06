Estas celebridades causaron controversia con sus comentarios inapropiados y racistas

Los polémicos gestos de varios presentadores de televisión han ocasionado una serie de suspensiones y amonestaciones a celebridades que han sido acusados de ser racistas e inapropiados.

El Chef James, del programa Un Nuevo Día, protagonizó uno de los más recientes episodios al hacer un gesto considerado racista tras uno de los juegos de la selección coreana en el mundial de Fútbol Rusia 2018 lo que terminó en una suspensión indefinida de la cadena Telemundo.

Janice Bencosme, co presentadora del espacio de la cadena internacional también fue involucrada en el incidente y de igual manera fue amonestada.

La actriz del éxito El Señor de los Cielos,Carmen Aub, también de la mencionada cadena, tuvo que ofrecer disculpas por las mismas razones que los presentadores de Un Nuevo Día y recibió la misma sanción por parte del canal.

La cadena ABC, despidió a la conocida actriz cómica Roseanne Barr y canceló su serie, luego de comparar a una asesora del gobierno de Obama con un simio en Twitter.

….If this is done, illegal immigration will be stopped in it’s tracks – and at very little, by comparison, cost. This is the only real answer – and we must continue to BUILD THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018