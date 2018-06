Revista Time escoge a los 25 "Influencers" más poderosos del mundo

La revista Time ha publicado la lista de las 25 personas con mayor influencia en Internet durnte el 2018, la selección anual incluye importantes nombres de celebridades, periodistas, activistas y hasta el presidente de los Estados Unidos.

El criterio de selección para formar parte de esta prestigiosa lista es la medición del impacto global en las redes sociales y la habilidad de generar noticias. La lista se presenta sin ningún tipo de orden específico.

Nombres conocidos como el de Kylie Jenner, el rapero Kanye West, la banda de pop coreana BTS y Donald Trump forman parte de la selección de Influencers de este 2018.

Para la revista Time, Kylie Jenner a sus 20 años ya demostró su poder en las redes sociales cuando compartió la primera foto de su bebé Stormi en Instagram, dejando atrás el record que estableciera Beyonce en 2017 con la foto de su embarazo, teniendo así la foto con mas "Likes" en la historia de la plataforma.

Por otra parte, el rapero Kanye West quien regresó a Twitter en abril, luego de retirarse por un año de la red social, parece haber cambiado muchas de sus anteriores opiniones y ha causado revuelo al llamar al presidente Trump su "hermano".

Pero expresar sus pensamientos parece no haber afectado su influencia en las redes, donde ostenta 28 millones de seguidores. La revista Time asegura que esto impulsó su disco Ye a debutar en el primer lugar de Billboard.

