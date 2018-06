Revelan cuál es la canción que Luis Miguel le dedicó a su mamá y no, no es 'Tengo todo excepto a ti'

Marcela Basteri se ha convertido en uno de los personajes centrales de la serie de Luis Miguel. Desde que se dio a conocer la forma en la que vivía y algunos de los maltratos a los que era sometida por parte de Luis Rey, se convirtió en tema.

Luego del último capítulo de la serie, en el que se mostró la posibilidad de que estuviera en un hospital psiquiátrico, se especuló que el cantante de había dedicado a su mamá la canción 'Tengo todo excepto a ti'.

La realidad es que no, de acuerdo a una entrevista publicada en 1994 por la revista Eres, hay una sola canción que el intérprete de 'La Incondicional' le dedica a su mamá y es 'Yo sé que volverás'.

Aunque no es una de sus canciones más famosas, es una de las más importantes para 'El Sol'.

“Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que se la dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, la canción es: “Yo sé que volverás”. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue.”

Te recomendamos en video: