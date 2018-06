Reaparece Lady Kitty Spencer, la sobrina de Lady Di que es idéntica a ella ¡Es hermosa!

La noche de este jueves 28 de junio se celebró en Roma, Italia, justo en el Stadio dei Marm, una cena benéfica de BVLGARI, donde asistió nada más y nada menos que Lady Kitty Spencer, la sobrina de 27 años de la eterna reina de Corazones, Diana Spencer que sin duda en cada una de sus apariciones nos recuerda a la irrepetible Lady Di, siempre luciendo impecable y con un sentido para la moda digno de su tía, pues ambas son para sus épocas una referencia obligada del buena gusto.

Lady Kitty Spencer commands attention in ruffle dress at BVLGARI https://t.co/y3PLjmT50K via @DailyMailCeleb

— David Martin (@5150power) June 29, 2018