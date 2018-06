Shakira eliminó el símbolo nazi que utilizó para su gira "El Dorado"

La productora de conciertos de Shakira, Live Nation, decidió retirar el símbolo nazi que utilizó la cantante para su gira "El Dorado World Tour" y que generó tanta polémica en las redes sociales.

“El collar diseñado por Live Nation para la gira El Dorado de Shakira se basó en la iconografía precolombina”, alegó la empresa estadounidense en su cuenta en Twitter.

Sin embargo, la empresa agregó que “algunos fanáticos han expresado su preocupación porque el diseño guarde un parecido involuntario con las imágenes neonazis. Nos disculpamos sinceramente por esta semejanza inadvertida y hemos retirado permanentemente el artículo de la colección de la gira”.

En las redes sociales se calificó a Shakira de “nazi” por vender en su tienda oficial el collar con el Sol negro, símbolo usado por las SS (Schutzstaffel, organización paramilitar del partido de Adolf Hitler) durante la Segunda Guerra Mundial.

So Shakira most likely accidentally put a nazi symbol on her tour merch and didn’t know it lmao pic.twitter.com/HRjP41owbO

— Bill Rickards (@Billfromwawa) June 19, 2018