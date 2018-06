Kim Kardashian grabó cómo obligó a Tristan Thompson a que la desbloqueara de Instagram ¡Tenemos el video!

Durante el cumpleaños 34 de Khloé el pasado 27 de junio, Kim Kardashian aprovechó para aparentemente hacer las pases con su cuñado, el astro de la NBA, Tristan Thompson, y todo quedó grabado en sus historias de Instagram, la razón para que ambos se distanciaran era mas que evidente. Cuando Khloé estaba embarazada, Tristan fue descubierto con al menos cinco mujeres diferentes en clubs nocturnos y hoteles, las fotos y videos se filtraron en la web y desde entonces han sido motivo de críticas pues ambos continuaron su relación.

Kim Kardashian convinces Tristan Thompson to unblock her on Instagram during Khloe's 34th birthday party https://t.co/DxRyFGxfZy

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 28, 2018