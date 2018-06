¡Perfecta! Angelina Jolie reaparece luciendo realmente deslumbrante en evento desde Londres

Una ola de noticias negativas parecian eclipsar la carrera de Angelina Jolie en pleno 2018, primero se decía que la batalla legal por la custodia de sus hijos tras separarse de Brad Pitt, era cada vez más delicada, al punto de poder perder la custodia compartida sino mejoraba ciertas reglas, por otra parte empezó a filmar 'Maléfica 2' donde pretendía compartir escena con sus hijos pero Pitt no los autorizó, en medio de todo esto Angelina había permanecido escondida hasta una épica aparición pública que dejó a todos con la boca abierta.

Angelina Jolie looking stunning for 200th anniversary of the Most Distinguished Order of St Michael and St George at St Paul's Cathedral pic.twitter.com/Is0gHpuLBc

— best of angelina jolie (@bestofajolie) June 28, 2018