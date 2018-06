Susan Sarandon rompió el protocolo y esto fue lo que hizo para acercarse a la Reina Isabel II

El pasado fin de semana, se realizaba la famosa Copa Royal Windsor, en la que se dan cita no solo los miembros practicantes de la familia real, sino que además diferentes personalidades destacadas de las artes y los medios, como en el caso de la reconocida actriz Susan Sarandon, recordada por increibles papeles como el de 'Thelma & Louis' o más recientemente la serie de televisión 'Feud' donde brilló siendo alabada por la prensa especializada.

Lo cierto es que la actriz asistió a la copa donde además estaba presente su majestad, la Reina Isabel II, y fue cuando la actriz se percato de la presencia de la monarca que sucedió el incidente que violaba las reglas establecidas en cuanto al contacto de la reina con terceros en eventos públicos, la actriz se veía tan emocionada que aparentemente no le importó y tomó la iniciativa de acercarse. Según un reporte de Express UK, la etiqueta real sugiere que los invitados deben esperar para conocer a la Reina antes de hablar con ella.

