¿Quien es Stella Maxwell? La novia de Kristen Stewart, la recordada protagonista de Twilight

Ya pasaron diez años, desde que conocimos al personaje de Bella Swan en la exitosa franquicia de vampiros 'Twilight' que debutó justo en 2008. El personaje era interpretado por Kristen Stewart que le dio vida por al menos cinco películas diferentes entre 2008 y 2012. Antes de eso, muchos ya ubicaban a Kristen como la pequeña Sarah de 'Panic Room' al lado de Jodie Foster. Con una larga experiencia en cine, sin duda su carrera ha sido muy exitosa, pero si hablamos de su vida amorosa, es otro el pronóstico.

Kristen Stewart and Stella Maxwell are honestly the lesbian ship y’all have been sleepin on WAKE TF UP pic.twitter.com/5kQQEqgdXv

— Sol 🌈❤️ (@queerstewart) May 1, 2018