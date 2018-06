Destrozan a Galilea Montijo por subir una fotografía sin maquillaje en el hospital

#Repost @inesgomezmont with @get_repost LOS COMPADRES!!!! Para los que han criticado a mi comadre @galileamontijo que ni se presento a conocer a su ahijada jajajjaa quiero decirles que efectivamente fue la primera en llegar al hospital y conocer a su ahijada!! Para aquellos que hablan sin saber 💗 Gracias @reinaiglesias y @galileamontijo por no despegarse de nosotros en estos momentos tan hermosos y por ser nuestros compadres, los amamos. No he subido foto de las visitas por que he andado un poco adolorida y en la loca pero en cuanto pueda les comparto tan bellos momentos con nuestra gente más querida / Mi ahijada 😍que chula 😍

