David Beckham saludó a la Reina Isabel II en acto protocolar y estaba... ¡Más guapo que nunca!

David Beckham se veía realmente guapo con un perfecto traje azul de dos piezas complementando con una corbata slim fit que escogió para asistir al evento Queen's Young Leaders Program la tarde del martes 26 de junio en el Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra. Fue precisamente en ese programa educativo, que la ex estrella de fútbol, que ya tiene 43 años, había sido parte en dos oportunidades y ahora quiso devolver el gesto, devolviendo el apoyo que le prestaron, ahora siendo él, el que fomentaba este tipo de programas para el crecimiento académico de los jóvenes.

