Rosa Palo: El color que Meghan Markle repite por cuarta vez consecutiva

Ya pasó un mes desde la boda de Meghan Markle con el Príncipe Harry, el evento televisivo donde vimos nacer a la nueva adquisición de la familia real y que desde ese momento se convirtió en una referencia de la moda. Desde la boda todos estamos pendientes para saber que va usar ahora Meghan Markle, desde sus tocados hasta la selección de los colores para sus apariciones públicas son temas de conversación, ha sido este tema precisamente, el que tiene un factor en común, pues la actriz ha repetido el mismo tono en cuatro eventos casi que consecutivos, con diferentes diseños pero con colores muy similares así como los diseños, hacemos un repaso con los cuatro episodios:

1. Tamara Mellon:

A tres días de su boda utilizó un diseño de Tamara Mellon el pasado martes 22 de mayo. Lo complementó con un tocado geométrico.

Very funny moment as The Duke of Sussex, watched by his new bride, gets bombed by bumblebee as he gives a warm and witty speech to mark Prince Charles’s 70th birthday pic.twitter.com/HTOeZzIJmr — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 22, 2018

2. Carolina Herrera

El 09 de junio asistieron al desfile y saludo de Trooping the Colour en el que ella usó un Carolina Herrera con tocado de Philip Treacy.

Meghan Markle en Carolina Herrera en su primera aparición pública tras su luna de miel. pic.twitter.com/wH5BizXqJV — Class 98.7FM (@Class987FM) June 14, 2018

3. Givenchy:

El 14 de junio utilizó un tono más claro pero muy similar a los anteriores de un vestido Givenchy que ocultaba los hombros.

The Duchess of Sussex is winning in the style department. First, Meghan Markle in the Carolina Herrera off-the-shoulder and now this Givenchy dress. Perfection. #fashion pic.twitter.com/3nfNw2rPS4 — Dawn Hay (@dawnandeva) June 14, 2018

4. Prada:

Este martes 26 de junio utilizó por cuarta vez un diseño muy similar a los anteriores con el mismo color esta vez de la firma Prada.

Meghan Markle looks regal as she joins Prince Harry and The Queen in Burkingham Palace’s ballroom (photos) https://t.co/dKZfAR9gFy pic.twitter.com/bPbYXaW5J5 — CelebritiesBuzz.co News (@CelebritiesBuz) June 26, 2018