Famoso cantante canadiense revela si tuvo o no una relación amorosa con la princesa Diana

Ya han pasado más de dos décadas desde que la eterna 'Princesa de Corazones', Diana Spencer falleciera en aquel trágico accidente que le quitó la vida, dejando a sus dos hijos huérfanos, así como dándole gran impacto mundial a su labor humanitaria. En vida y sobre todo sus últimos años, fueron un total frenesí para la prensa, pues en más de una oportunidad fue relacionada con diferentes personalidades del mundo artístico.

Tal fue el caso del cantante y compositor canadiense Bryan Adams, que ahora tiene 58 años y que después de más de dos décadas, aún seguía sin esclarecer los rumores de si alguna vez estuvo o no involucrado sentimentalmente con la princesa Diana, la respuesta la dio completamente en vivo a Andy Cohen en el programa 'Watch What Happens Live!', esto fue lo que preguntó el conductor:

"Hay muchos rumores de que tú y la princesa Diana alguna vez estuvieron involucrados románticamente. Su mayordomo dijo que solías meterte a escondidas sin que nadie te viera en el Palacio de Kensington. ¿Cómo caracterizarías tu relación con la princesa Diana? ¿Eran amigos con beneficios?"

Ante todo este contexto bastante comprometedor, el cantante respondió firme y seguro:

"Grandes amigos … y ella no dejaba que yo me metiera a escondidas, yo simplemente entraba sin ningún problema, no fuimos amigos con beneficios, nosotros solo éramos buenos amigos"