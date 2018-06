El contundente mensaje de Lindsay Lohan para los que le siguen recordando su pasado

Lindsay Lohan concedio la entrevista más sincera que haya tenido en mucho tiempo y fue precisamente con el New York Times donde sacó a relucir su oscuro pero muy publicitado pasado, que incluye numerosos asuntos legales y arrestos por excesos que van desde el alcohol hasta diferentes tipos de drogas, para esas personas tiene un mensaje:

"Soy una persona normal y agradable. Una buena persona. No tengo malas intenciones. Y mi pasado debe permanecer en el pasado. De verdad que la gente tiene que dejarlo ir y dejar de mencionarlo porque ya eso no sucede, ya se ha ido, eso se murió. Eso es lo más importante para mí ahora".

La cantante y actriz de 31 años también conversó sobre su nuevo hogar en Dubai, y por qué le gusta vivir allí a diferencia de Estados Unidos donde nació y se dio a concoer:

"Es el lugar más seguro. Es menos exigente. Estados Unidos siempre dice "¡ve, ve, ve, ve, ve!" No tengo que encender las noticias y ver sobre los Kardashians. Ya no tengo que ver nada. Elijo lo que quiero ver y cómo quiero vivir"

También se tomó su tiempo para hablar de las relaciones familiares que en su caso han sido muy complicadas:

"Miren, no tengo el control de mi familia. Solo tengo el control de mí mismo. Todos somos amigos. Mi mamá, mi papá y yo, son amigos, todos están bien. Si alguien en mi vida por un segundo, me hace sentir insegura, está fuera. Muy simple. Eso es todo. No voy a complicar las cosas. Porque soy cuidadosa y siempre quiero proteger a los demás".