Meghan y Harry vuelven a asistir juntos a un evento con la Reina Elizabeth II

Los Duques de Sussex, la actriz y modelo Meghan Markle con su esposo, el Príncipe Harry, asistieron juntos a la recepción de los premios Queen's Young Leaders Awards, una ceremonia anual que celebra la Reina para premiar a los jovenes más destacados en diferentes áreas, ella lucía realmente hermosa y él feliz de poder estar de nuevo con su amada esposa, realmente se ven perfectos y y muy enamorados juntos.

Meghan Markle Looks Prim And Proper At Event With Prince Harry https://t.co/Aenj4yMRKl pic.twitter.com/i42qONCAYT

— Melissa Jones (@Meliissa_Joness) June 26, 2018