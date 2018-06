¡Adorable! La princesa Charlotte derrite saludando a las cámaras

La adorable príncesa Charlotte, hija del príncipe Guillermo y Kate Middleton, ya es una favorita de los tabloides británicos, la pequeña ha conquistado el corazón de Inglaterra en cada una de sus apariciones públicas, sobre todo por su esfuerzo para saludar en cada ocasión, la pequeñita ya se prepara para su futuro papel dentro de la realeza.

Las imágenes de la pequeña princesa despidiendo a su abuelo, el príncipe Carlos, mientras se preparaba para tomar un vuelo en helicóptero junto a su esposa Camila enternecieron a los periodistas allí presentes.

El video fue compartido en Twitter por un corresponsal de un canal Israeli como parte de la reseña de la visita oficial de Carlos y Camila a Salisbury.

Princess Charlotte waving goodbye to grandparents prince Charles and Camilla after a visit to Kensington palace pic.twitter.com/e0Y0TDa3P1

— Elad Simchayoff (@Elad_Si) June 22, 2018