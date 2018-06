Ésta actriz de Hollywood documentó como le salió mal tratar de cambiar su color de cabello

Tal vez muchos recuerden a Busy Philipps como Audrey Liddell en 'Dawson's Creek', personaje con el que estuvo en la serie entre 2001 y 2003, también interpretó a Denise Johnson en 'Love, Inc' entre 2005 y 2006 y más recientemente la vimos como Laurie Keller en al divertida serie 'Cougar Town'. Si aún no la ubicas, de seguro lo harás cuando recuerdes que ella fue Karen Googlestein en la divertida comedia de culto 'White Chicks' de 2004.

