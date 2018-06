Difunden fotos de George y Amal Clooney con sus hijos en Italia ¡Viva el verano!

Llega el verano, tiempo ideal para compartir en familia y relajarse. Así lo han entendido el famoso George Clooney y su esposa Amal, quienes fueron capturados llegando a Italia con sus pequeños hijos.

La imagen resulta inusual, pues la abogada británica Amal Clooney y el actor George Clooney son muy herméticos al momento de tratar sus asuntos familiares, poco se sabe de lo que se vive dentro de su hogar.

George Clooney, 57, proves he's a hands-on dad as he carries his son while wife Amal, 40, holds their daughter in Italy https://t.co/Axnc0wTW1D

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 24, 2018