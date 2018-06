Critican a Irina Baeva por este feo gesto durante programa del Mundial de Rusia

ya lista para el programa de hoy @lajugadatd , nos vemos en un ratito! ⚽️🏆 #Mundial2018 #Rusia 🇷🇺 . styling. @alvmontm body. @bcbgmaxazria 🔝

A post shared by Irina Baeva (@irinabaeva) on Jun 19, 2018 at 7:02pm PDT