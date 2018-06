¡Bizarro! Esta famosa actriz se tomó selfies en un cementerio y luego pidió disculpas

Katherine Heigl, la famosa actriz recordada por sus papel en la serie Grey´s Anatomy y en películas como 27 vestidos y La cruda verdad ha sorprendido a sus fans este domingo al tomarse fotos muy bizarras en un cementerio.

La actriz visitó la tumba de su hermano, quien murió en un accidente a los 16 años, y aprovechó el momento junto a su esposo Josh Kelley para tomarse unas fotografías con actitud muy tonta.

Los fans de inmediato señalaron a Heigl por postear este tipo de imagenes en su cuenta de Instagram, lo que consideraron muy irrespetuoso.

Ese mismo día, la actriz ha tenido que pronunciarse a través de unos videos para disculparse con sus seguidores y explicar lo sucedido.

"He notado en mi página de Instagram que el post que he hecho más temprano estaba teniendo muchas reacciones y me dí cuenta que ustedes tienen razón… fue inapropiado e irrespetuoso y las he eliminado" dijo Heigl.

En otro momento ha dicho "Es una cosa pesada ir a visitar las tumbas de mis seres queridos, y decidí encontrar algunos momentos de ligereza y humor y no me di cuenta de lo inapropiado que era" explicó.

Una de las imágenes que más molestó a los fans muestra a Katherine sentada sobre un monumento de piedra blanca con ángeles a los lados donde escribió el texto "También logré chismear un poco con las chicas".

A las polémicas gráficas también se sumó el esposo de la famosa, el músico Josh Kelley quien también posó en una tumba donde se podía leer su apellido, lo que Katherine consideró "Raro".

La actriz también aprovechó para fotografiarse junto a las tumbas de sus abuelos, además de la de su hermano.

Te recomendamos en video