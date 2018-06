Tom Holland reveló el título de la próxima película de Spiderman que protagonizará

Tom Holland acaba de hacer oficial algunas noticias sobre su segunda película de Spider-Man que todos estamos esperando. El actor de 22 años reveló que la próxima película de la franquicia se titulará Spider-Man: Far From Home, y esto lo hizo a través de su cuenta en Instagram logran más de un millón de likes en menos de 12 horas de hacer la publicación en formato video.

Tom filmó un video con el guión de la película mientras estaba en el backstage de ACE Comic-Con la tarde del sábado 23 de junio e incluso hizo mención a cómo Spider-Man aparentemente murió en 'Avengers: Infinity War' cosa que causó conmoción entre los fans pues no fue el único personaje que corrió con esa suerte, así que habría que esperar para ver esta próxima película para ver como evoluciona el personaje, esto fue lo que dijo:

"Quería disculparme porque no hay revelaciones reales este fin de semana sobre Spider-Man 2. No sé mucho al respecto. Estoy un poco confundido porque he muerto, así que no sé cómo voy a entrar al juego de nuevo, pero lo que sí sé es que obtuve el nuevo guión, estoy muy emocionado de leerlo, y va a ser estupendo. Spider-Man 2, vamos a hacerlo"