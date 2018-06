Se casaron los protagonistas de 'Game of Thrones' ¡En la vida real!

Fue el sábado 23 de junio que los recordados Jon Snow e Ygrette de 'Game of Thrones' se dieron el si en la Rayne Church de Aberdeenshire, Escocia. Se trata de la boda entre los actores Kit Harington y Rose Leslie que dieron vida a estos entrañables personaje de la ficción de HBO y que en los últimos años mantuvieron una relación desde que se conocieron en el set en el 2012.

Rose lucía realmente deslumbrante con un vestido con mangas de encaje de la firma Elie Saab Bridal mientras su padre la llevaba a la iglesia. La celebración de la boda se realizó en el Castillo Wardhill, propiedad de la familia de Rose. Kit por su parte e veía muy guapo con un traje de tres piezas, así esperó a su amada en el altar.

La pareja salió de la iglesia para montarse en un jeep que los esperaba con el tradicional cartel de "recién casados". A la ceremonia asistieron gran parte del elenco de la serie que sin duda apoyaron a ambos en su relación, así como familiares y amigos que estaban realmente felices por verles la cara de emoción a los novios que se veían realmente enamorados en un día tan especial.

