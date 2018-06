¡Empoderada y feminista! Sandra Bullock: “No es tan fácil hundirme”

Sandra Bullock ha inscrito su nombre en el firmamento de Hollywood como una de las actrices más versátiles e integrales. Su prominente carrera como actriz ha tenido un aderezo feminista que deja muy buena imagen de esta mujer empoderada.

Esta oscarizada actriz se encuentra promocionando la nueva película Ocean’s 8, que protagoniza junto con grandes actrices como Cate Blanchett, Anne Hathaway ,Helena Bonham Carter, entre otras, que presenta una visión feminista de una saga que, hasta ahora, había sido estelarizada solo por hombres.

Sandra Bullock ha hecho El País de España una dura y confesión a manera de sentencia: “No es tan fácil hundirme”. Quizá recordando los duros momentos que la vida le ha hecho pasar. Bullying escolar, infidelidades, desaciertos empresariales y económicos le han llevado a asumir una mejor actitud de vida bajo grandes lecciones.

Asumiendo el humor como gran aliado y mecanismo de defensa, Sandra Bullock comenta: “No soy vengativa. O quizá no tenga memoria. Sea lo que sea, me hace la vida más fácil”.

Sandra nació en los Estados Unidos, pero fue criada en Europa por su madre, una famosa cantante de ópera de Alemania y su padre un músico norteamericano bajo los paradigmas de la sociedad. “Mi madre me crió de tal forma que no me di cuenta del sexismo de nuestra sociedad hasta tarde”, dice.

Esta prometedora actriz de 53 años de vida, se ha convertido en una abanderada del movimiento feminista de Hollywood. Desde sus espacios dentro y fuera de la pantalla pone importantes granos de arena en la lucha por la igualdad de géneros y las reivindicaciones de las mujeres.

A manera de celebración por la comparecencia de Harvey Weinstein ante la justicia por denuncias de acoso sexual, Sandra Bullock ha donado medio millón de dólares al movimiento feminista #MeToo.

“Mi esperanza es que lo que ha comenzado no se quede en Hollywood”, aspira.

