Con esta foto del Príncipe William bebe la Residencia en Clarence le deseó Feliz Cumpleaños

Fue la Residencia de Clarence la que decidió el pasado 21 de junio, desearle un muy feliz cumpleaños al Príncipe William justo cuando llegaba a los 36 años de edad. El personal encargado de las redes sociales donde se reportan todas las noticias del Duque de Cornwall, padre de William, celebró la ocasión compartiendo una conmovedora foto del príncipe Carlos con William en paralelo para Twitter e Instagram.

Happy 36th Birthday to The Duke of Cambridge! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/BXAmnFNt6g

La foto en blanco y negro forma parte de una grandiosa colección de fotos de Carlos y Diana que fueron tomadas justo en el Palacio de Kensington cuando William apenas tenía solo seis meses de nacido. La imagen fue compartida con la un texto que decía textualmente: "¡Feliz cumpleaños 36 al Duque de Cambridge!" acompañado de la etiqueta #HappyBirthdayHRH

Happy birthday to The Duke of Cambridge! Thank you to everyone for their lovely messages #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/dZbdVoVPDt

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 21, 2018