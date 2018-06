Por estos comentarios el Palacio de Kensington podría haber vetado de por vida al padre de Meghan Markle

Para nadie es un secreto que Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, la recién estrenada Duquesa de Sussex y esposa del Príncipe Harry, ha sabido monetizar la relación de su hija, con entrevistas pagadas, el padre de Meghan ahora teme que el Palacio de Kensington lo vete de por vida gracias a la reveladora entrevista que concediera al espacio "Good Morning Britain" donde habló sin autorización de los planes de su hija así como de la postura política de su yerno.

Thomas Markle fears he's being 'frozen out' by Kensington Palace since his bombshell GMB interview – and claims Meghan failed to send him a Father's Day card https://t.co/fzEwNDpPJP — Coby 🎋 Troy 🍂 (@TroyCoby) June 24, 2018

Aunque Kensington Palace no ha hecho ningún comentario al respecto, es bien sabido que las figuras relacionadas a la familia real no pueden tener ningún tipo de postura política, pero parece que el padre de Meghan ignoraba esto por completo. Thomas Markle reveló al espacio televisivo que Harry apoyaba el movimiento "Brexit" que busca la salida del Reino Unido de la Unión Europea, así mismo dijo que Harry consideraba que a Donald Trump había que darle otra oportunidad.

WORLD EXCLUSIVE: Thomas Markle talks about his heart surgery and the moment he told Meghan he couldn’t attend the royal wedding #GMB pic.twitter.com/oIpPjPbd6u — Good Morning Britain (@GMB) June 18, 2018

Thomas también habló sobre el deseo desesperado de su hija de tener hijos y dijo que aunque ella no está embarazada, él espera que la pareja tenga un bebé este año, por supuesto que todos estos comentarios podrían originar que la familia Real nunca acepte ni de la bienvenida al padre de Meghan, así mismo se dio a conocer que Meghan no lo felicitó el pasado Día del Padre.

Prince Harry spoke to Thomas Markle about #Brexit. His father-in-law tells @GMB Harry thinks Brexit is ‘an experiment’ that ‘we have to try’.

All a little too close to the political debate for the Royal Family … pic.twitter.com/hyLDyGjaYd — Chris Ship (@chrisshipitv) June 18, 2018