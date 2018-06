Inés Gómez Mont defiende a Galilea Montijo de las criticas

La conductora de el programa “Hoy”, Galilea Montijo recibió fuertes críticas después de que su amiga Inés Gómez Mont diera a luz, ya que varios usuarios de redes aseguraban que no había ido a conocer a su ahijada María al hospital.

Sin embargo, recientemente Inés defendió a Galilea a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparece Galilea a lado de Inés en el hospital y un mensaje en el cual asegura que la famosa fue la primera que llegó a visitar a María.

“Para los que han criticado a mi comadre @galileamontijo que ni se presento a conocer a su ahijada jajajjaa quiero decirles que efectivamente fue la primera en llegar al hospital y conocer a su ahijada!!

Para aquellos que hablan sin saber 💗

Gracias @reinaiglesias y @galileamontijo por no despegarse de nosotros en estos momentos tan hermosos y por ser nuestros compadres, los amamos.

No he subido foto de las visitas por que he andado un poco adolorida y en la loca pero en cuanto pueda les comparto tan bellos momentos con nuestra gente más querida”