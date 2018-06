Los hermanos Stark de 'Game of Thrones' asistieron a la boda de Jon Snow y no precisamente en la ficción

El sábado 23 de junio se llevó a cabo la esperada boda de los actores Kit Harington y Rose Leslie desde Escocia, país natal de la novia donde se celebró una intima pero emotiva ceremonia así como la celebración en un castillo, aunque parezca sacado de la ficción de 'Game of Thrones', todo esto fue en la vida real y no cabe duda que los novios lucían realmente felices y muy enamorados.

Para la celebración, los invitados que llamaron más la atención eran sin duda quienes en la trama de la serie, interpretaban a los hermanos de Jon Snow, Richard Madden que daba a vida a Robb Stark hasta la tercera temporada, asistió con la tradicional falda kilt, haciendo homenaje a las tradiciones escocesas.

I am especially glad that Kit Harington and Rose Leslie got married because it gave us

🚨RICHARD MADDEN IN A KILT🚨 pic.twitter.com/lEhswCIE84

— Alicia Lutes (@alicialutes) June 23, 2018