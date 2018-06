¿Quien es más guapo? ¿Carlos Vela o Chicharito? ¡Escoge a tu goleador mexicano!

Como no sucedía desde Corea-Japón 2002, México no ganaba dos partidos seguidos, los goleadores del más reciente encuentro contra Corea del Sur, fueron los talentosos deportistas, Carlos Vela y Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito. Con ellos a la cabeza de la victoria de la Selección Mexicana, las fanáticas que tal vez no sepan mucho de fútbol, se hacen la misma pregunta: ¿Carlos Vela o Chicharito? Para responder eso tenemos una serie de todos sexys de ambos para que tú puedas escoger mejor.

Es el máximo goleador histórico de la selección mexicana, Javier Hernández Balcázar nació en Guadalajara, Jalisco,el 01 de junio de 1988, es apodado como Chicharito. Con 50 goles con la selección mexicana, sus records son insuperables, habla a perfección el ingles y su habilidad con el fútbol es heredada, ya que su papá también forma parte de la historia del fútbol mexicano.

Carlos Alberto Vela Garrido, nació en Cancún, Quintana Roo el 1 de marzo de 1989, también juega con Los Angeles F.C. de la Major League Soccer y recientemente ha brillado con nuestra selección mexicana. Lo apodan como "Bombardero" o "Hiena". Su padre también fue jugador semi profesional pero su hijo fue el que logró su sueño. Carlos tiene nacionalidad Española también.

Entonces ¿Con cual te quedas?