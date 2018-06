Kendall Jenner se tropieza con un hombre que vestía camiseta con mensaje de odio a las Kardashians

Kendall Jenner vivió un momento desagradable para el que no estaba preparada, la joven modelo de 22 años se tropezó con un una muestra pública de agresión.

La socialité parte del clan Kardashian se encontraba en una tienda de abarrotes cuando vio a un hombre musculoso que llevaba una camiseta con el mensaje "Kill the Kardashians" (Maten a los Kardashians).

La súper modelo compartió la desagradable escena con sus seguidores en sus historias de Instagram con el texto "Salió para comprar leche".

Kendall se encontraba reabasteciendo su nevera luego de regresar de las pasarelas de Milán.

El portal TMZ ha hecho seguimiento de la noticia y ha recogido algunos datos sobre el hombre musculoso que vestía la agresiva camiseta.

El nombre del hombre de la camiseta es Jason Cristopher y dijo en exclusiva a la página de entretenimiento que él mismo mandó a confeccionar la pieza hace algunos años.

Jason ha confesado al portal noticioso que es vegano y le gustan los animales y la camiseta es una foma de protesta en contra de los valores de la famosa familia.

Sin ninguna reserva el musculoso chico ha confesado su desprecio por los protagonistas del éxito de televisión real "Keeping up with the Kardashians" sobretodo porque estos visten pieles de animales en ocasiones y molesta al también autodenominado defensor de animales.

La fotografía publicada por Kendall se ha hecho viral y ha levantado una nueva polémica sobre la familia que ya está acostumbrada a protagonizar escandalosos titulares.

Te recomendamos en video