El símbolo nazi que Shakira está usando en su nueva gira "El Dorado" despierta duras críticas

En las últimas horas, el portal web de la colombiana Shakira ha causado un revuelo en redes sociales por la primera fase de venta de la mercancía promocional de la gira internacional "El Dorado" que ya comenzó y entre una variedad de material que va desde franelas hasta pulseras, se encuentra un llamativo collar que incluye un símbolo del ocultismo nazi, se trata del sol negro, un simbolo que por casi un siglo ha estado vinculado a las prácticas más oscuras e inhumanas asociadas a ese triste episodio de la historia.

Diferentes portales web han hecho eco de la noticia y alarmados han difundido esta referencia que pone los valores de Shakira en tela de juicio. Hasta el momento, ni Shakira ni su equipo de mercadeo han hecho algún comentario al respecto mientras la noticia se propaga en medio de su gira internacional, precisamente visitando países europeos donde sin duda son más sensibles a este tema por motivos históricos.

So Shakira most likely accidentally put a nazi symbol on her tour merch and didn’t know it lmao pic.twitter.com/HRjP41owbO

Shakira ya inició exitosamente "El Dorado World Tour" llenado estadios con miles y miles de fanáticos que finalmente la podrán ver tras postponer su gira por problemas vocales, ahora está de vuelta y mejor que nunca como la ha hecho saber en sus diferentes redes sociales.

Uno dei momenti più magici della mia carriera. Grazie! Vi adoro! Uno de los momentos más mágicos de mi carera. Gracias. Los adoro. One of the most magical moments of my career. Thank you so much. Love you guys! Shak pic.twitter.com/Iv7B7EOsI1

— Shakira 🤫 (@shakira) June 22, 2018