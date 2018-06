Encuentran muerta a ex Miss Reino Unido en su apartamento

Una nueva y fatídica noticia enluta el mundo de los concursos de belleza y las celebridades en Inglaterra. La Miss Reino Unido 2009, Sophie Gradon, fue hallada muerta en el interior de su apartamento.

Las autoridades policiales de Northumbria están trabajando en esclarecer las razones de la mujer de la modelo de 32 años de edad.

Las causas de la muerte aún se desconocen, pero la noticias ha dado la vuelta al mundo, pues Soohue Gradon, además de su carrera en el mundo de los concursos de belleza, ha desarrollado una carrera como celebridad de los realitys show.

La exmiss Reino Unido participó en el programa Love Island en el año 2016, convirtiéndose en la primera mujer bisexual en la historia del programa. Ahí sostuvo una relación con Katie Salmon, que se ha despedido en su cuenta en la red social Twitter: "Su sonrisa será recordada por siempre"

Aaron Armstrong, su novio actual también dedicó un mensaje en las redes sociales a Sophie Gradon: "Nunca olvidaré esa sonrisa. Te amo tanto, cariño, eres mi mundo para siempre".

The whole ITV2 and Love Island team are profoundly saddened to hear the news about Sophie, and our deepest sympathies and thoughts go to her family and friends.

— Love Island (@LoveIsland) June 21, 2018